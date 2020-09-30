تنسيقية شباب الأحزاب: دعم القيادة السياسية لنا وراء قوتنا واستمراريتنا

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم الاحتياطيين من الأحزاب الـ 26 الممثلين فيها كأعضاء أساسيين للاستفادة في أنشطة التنسيقية التي تتوسع يومًا بعد يوم، ومن المرتقب أن تبدأ التنسيقية خلال الفترة المقبلة التوسع في ضم أعضاء جدد.

من جانبه قال المهندس كريم عبد العاطي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهدف الرئيسي من ذلك توسيع العضويات في التنسيقية في الفترة المقبلة وهو أحد المحاور المبني عليها خطة التنسيقية لتطوير الأداء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، على شاشة "extra news".

وأوضح "عبد العاطي"، أن التنسيقية انطلقت منذ ما يقرب من سنتين ككيان شبابي استطاع جمع الشباب من مختلف الأطياف والتوجهات وهذا أحد العوامل التي أعطته القوة والاستمرارية إلى جانب دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية للكيان وأيضا الاهتمام بشكل كبير بملف تمكين الشباب.

ونصح المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشباب بالتقديم عن طريق الموقع الرسمي للتنسيقية الشباب الراغب في الانضمام للكيان الكعامن خلال الدخول على الصفحة الرسمية وملئ استمارة العضوية وسيتم النظر في الأمر خلال الفترة القادمة وأيضا متابعة الأنشطة للتحركات الخاصة بالتنسيقية لأن توسيع العضويات من احتياطين الأحزاب خطوة لاستقبال عضويات جديدة.

وأشار المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية كيان سياسي يجمع شباب لديه حماس وقوة أن يتحرك ويقدم شيء تطوير البلاد إلى الأفضل مؤكد إعادة تنظيم الكيان والتوسع في اللجان فهو يضم لجان التي تضم خبرات في مجالات المختلفة، وعلى سبيل المثال لجنة بالاقتصاد المعنية بالموضوعات الاقتصادية المختلفة امثل الخطة والموازنة والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك ولجنة خاصة بالنقل والمواصلات ولجنة السياحة ولجنة الثقافة والآثار ولجنة الحماية الاجتماعية التي تعد من أولويات التنسيقية كما هي على أولويات توجه الدولة.

وأوضح أن أعضاء تنسيقية مهتمين بالتوجه العام وما يهتم به المواطن المصري حتى يشعر المواطن بالفرق ليشعر به المواطن مشددا في ختام مداخلته أن الشباب طرف أصيل في المعادلة السياسية لمصر.