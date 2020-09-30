مبادرة "ميدان جديد" تستعد لافتتاح "الشيخ حسانين" في الدقهلية

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة عن الانتهاء من تجميل وتطوير ميدان الشيخ حسانين ضمن مبادرة "ميدان جديد" بمحافظة الدقهلية، والانتهاء من توسعة الطرق حول الميدان وزيادة مساحة الشارع بما يخفف من تكدس السيارات والاختناق المروري بالميدان والشوارع المحيطة في إطار خطة لتطوير الميادين بمراكز ومدن المحافظة.

وتفقد المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة ، مساء اليوم الثلاثاء ما يتم من أعمال بمنطقة ميدان الشيخ حسانين والتي من شأنها رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالي بأحد الأماكن الحيوية بنطاق حى غرب المنصورة

رافق رئيس حى غرب المنصورة المهندس عبد الحميد المصري، مدير مديرية الطرق، ومسؤولي الإدارة العامة بمرور الدقهلية، ومحمد أنور، وعبد الهادي محمد عبده نائبا رئيس حي غرب المنصورة ومحمد خفاجي مسئول الطرق بالحى ، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بالحي.

وجري خلال الجولة متابعة ما يتم من أعمال بخصوص التشطيبات النهائية لميدان الشيخ حسانين قبل افتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة

وبحسب بيان الحي، فيشهد ميدان الشيخ حسانين نقله كبيرة بعد الانتهاء من أعمال تطوير الميدان ورفع كفاءته ليظهر في أبهي صورة له منذ إنشائه، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة الإنارة بمحيط الميدان ، كما تم الدفع بالسيارة المكنسية بعد تزويد خزانات المياه الخاصة بها بالمطهرات ليتم كنس وغسيل وتطهير وتعقيم الشارع كلا" في آن واحد ، إلى جانب تخطيط الشارع وتقسيم الحارات إلى جانب وضع العلامات الإرشادية بمحيط المكان ، ودهان البردورات

ويأتي ذلك فى إطار الاهتمام بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بمختلف الأحياء بالمحافظة وخاصة الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة وجاء ذلك من خلال تقليل مساحة "صينية "الميدان الأمر الذى أدى لتوفير مساحات كبيرة كانت مهدرة داخل الصينية القديمة لتوسعة محيط الميدان وخلق أماكن انتظار للسيارات كما تم إنشاء "باركنج" بمحيط الميدان، وإقامة حاجز "بلدورات" للفصل بينه وبين مسار حركة السيارات بالميدان، لمنع إعاقة السير .