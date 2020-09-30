ريم البارودي: كنت تخينة أوي.. ونادية الجندي حذفت مشاهدي معاها

كشفت الفنانة ريم البارودي عن تعاقدها مع قناة النهار للعمل كمذيعة وأنها ستقدم برنامج جديد، لافتة أن عقدها مع القناة سينتهي في 29 يناير 2021.

وتذكرت البارودي خلال لقائها مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc " ويقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم مشاركتها في فيلم "امرأة هزت عرش مصر" مشيرة إلى أنها كانت طالبة في مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك وشاركت في الفيلم وعمرها 14 سنة بعدما اختارتها الفنانة نادية الجندي.

وأشارت إلى أنه كان أول عمل فني لها، متابعة: "نادية الجندي شالت لي كل المشاهد بتاعتي وأنا كنت صغيرة اختارتني لدور الملكة ناريمان وكنت صغيرة قوي مشهدين تلاتة والباقي كله اتشال وكان الأحسن ليا ومعرفتش الأسباب اتشالت ليه".

وأضافت: "لما روحت السينما لقيت مشهدين ونادية الجندي كانت هي اللي بتختاروأنا كنت تخينة جدا جدا ومبسوطة أوي مفيش حاجة تعيبني وبالعكس بحب الناس وبقول للناس أنا كنت تخينة وخسيت وأنا أخدت قرار إني لازم أبقى شكل تاني".

وتحدثت البارودي عن تعاملها على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كنت الأول برد على السوشيال ميديا وقررت أعمل بلوك على طول وأنا سهل قوي تستفزيني وسهل جدا وحقيقي".

وتذكرت موقف مؤثر لها: "كنت بعمل عمرة وكنت فرحانة جدا وفضلت فترة طويلة معملتش عمرة ولقيت ناس بتشتمني وبتشتم حواجبي وبقي ومناخيري وابتديت أرد ولقيت وفاء عامر بتقولي مترديش عشان متضيعيش العمرة".

وأشارت إلى أن لديها عيب خلقي في فمها وأنها لا تقصد "الدلع" أثناء حديثها: "عندي عيب خلقي في بقي ومقصدش أتدلع" مضيفة: "عمري ما ندمت على حد إديته بلوك".