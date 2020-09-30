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بث مباشر.. أول مناظرة انتخابية بين ترامب وجو بايدن

كتب:

أحمد حامد دياب
03:14 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مناظرة ترامب وجو بايدن

مناظرة ترامب وجو بايدن

نقدم لكم بث مباشر لأول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح للرئاسة جو بايدن.

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