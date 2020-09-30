بث مباشر.. أول مناظرة انتخابية بين ترامب وجو بايدن كتب: أحمد حامد دياب 03:14 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020 مناظرة ترامب وجو بايدن نقدم لكم بث مباشر لأول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح للرئاسة جو بايدن. اقرأ المزيد: "سماعة أذن" تثير أزمة بين حملتي ترامب وبايدن قبل انطلاق المناظرة ترامب ناعيا أمير الكويت: آمل تكريم دول الخليج مجتمعة لإرثه الذهب يستقر مع ضعف الدولار قبل مناظرة ترامب وبايدن ترامب يعلن خطة لنشر 100 مليون اختبار سريع لكورونا في الولايات المتحدة ترامب جو بايدن الرئاسة الامريكية دونالد ترامب