ترامب ناعيا أمير الكويت: آمل تكريم دول الخليج مجتمعة لإرثه

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه في أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، آملًا في "تكريم دول الخليج مجتمعة إرثه"، وأن تعمل من أجل "مستقبل من التعاون".

توفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تليفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التليفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.

وجاء نص بيان الديوان الأميري في الكويت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون".