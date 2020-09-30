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مبروك عطية: الزينة في القلب والأخلاق قبل اللحية

كتب:

أحمد حامد دياب
08:23 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الدكتور مبروك عطية

الدكتور مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أن الزينة يجب أن تكون في القلوب قبل الأشكال وذلك عند الرجل والمرأة.

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"إن الله قال في كتابه: "وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ".

وأضاف أن اللحية تكون زينة في وجه الرجل إذا كان الناس يرون منه زينة في الخلق وكل شيئ يبدو عليه زينة مشيرًا إلى أنه "لو لابس مقطع وعنده زينة في الخلق هيبقى أحسن واحد".

وتابع أن الأجيال الجديدة من أحفاده لا يعرفون "أبودقن" إلا أنه متشدد وإرهابي مؤكدًا أن اللحية تكون زينة في وجه الرجل الذي تزينه أفعاله وأخلاقه وكل ما يبدو به.

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