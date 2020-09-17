مبروك عطية: الدين "مش رمضان جانا" ولكنه منهج حياة لبناء الإنسان

وجه الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، حديثه لطلاب دار العلوم بجامعة القاهرة، قائلا: "الكلية تعدك لكي تكون في بلدك ذا قيمة وتشرف وطنك في موقعك، وأن تكون توب، وكل ما ينفق لأجلك من وقت وحضور، لا تشهده جميع الكليات، الناس في إجازة مأنتخة وأحنا جايين صاحينلك بدري وجايين عشان نقولك حاجة".

وأضاف "عطية" خلال ندوة في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والتي عرضها، برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه لا يحب الإجابات التقليدية، متابعا: "لازم تعرف، ودة حقيقة مش تأليف مني ولا إنشا، بأنك الأمل، دورك الأمل".

وواصل: "أنت الأمل اللي هيكون امتدادا للمحترمين العلماء اللي لن تدوم لهم الدنيا وإنما تتعاقب الأيام والليالي حتى تكون أنت مكانهم، وأنت تكون مرآة لهم، وتقول للحاجة الوالدة ولأختك ولخالك ولعمك، الدين غير اللي أنتم فاكرينه، الدين مش رمضان جانا، ولكنه منهج حياة لبناء الإنسان".