المطار الأميري يستعد لاستقبال جثمان أمير الكويت

اتشحت الكويت بمظاهر الحزن والأسى على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أنهت السلطات الكويتية الاستعدادات لاستقبال جثمانه، المقرر وصوله عصر اليوم الأربعاء إلى البلاد، قادما من الولايات المتحدة.

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، رفع درجات الاستعداد بالمطار الأميري، استعدادا لوصول الجثمان، ويكون في استقباله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونجل الأمير الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، إضافة لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين وأفراد الأسرة الحاكمة.

وسيتم عقب وصول جثمان الفقيد مباشرة، أداء صلاة الجنازة ثم إتمام مراسم الدفن، والتي ستقتصر فقط على أقرباء الأمير الراحل، وفقا لما أعلنه أمس الثلاثاء وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.

وجرى الانتهاء من الاستعدادات داخل المطار الأميري، تمهيدا لاستقبال وفود المعزين من مختلف دول العالم، والمتوقع وصولها ابتداء من صباح اليوم، لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل، فيما أنهت وزارة الداخلية هي الأخرى استعداداتها لتأمين مراسم جنازة الأمير الراحل، ومواكب الزعماء ورؤساء الدول المقرر وصولهم لتقديم واجب العزاء.

وفي جولة ميدانية لـ"أ ش أ" بالكويت، رصدت اتشاح شوارع الكويت بمظاهر الحزن صباح اليوم، فيما نُكست الأعلام في مختلف الجهات الرسمية والحكومية في اليوم الأول للحداد الرسمي على الأمير الراحل، وبدت الشوارع شبه خاوية من السيارات والمارة، بينما وضع عدد من المواطنين والمقيمين، صورا للشيخ صباح الأحمد على سياراتهم وأمام منازلهم، إضافة لعبارات العزاء.

وعلى الصعيد ذاته، تحول مقر مجلس الأمة الكويتي المطل على شارع الخليج العربي إلى خلية نحل، استعدادا لاستقبال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لأداء اليمين الدستورية أمام الأعضاء كأمير للبلاد، وذلك قبل أن يتجه للمطار الأميري ليكون في مقدمة مستقبلي جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى (مايو كلينك)، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء أمس الثلاثاء وفاته.