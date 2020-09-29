التلفزيون الكويتي يعلن وصول جثمان الشيخ صباح الأحمد غدا من أمريكا

أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، غدًا الأربعاء.

وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

وقال الشيخ علي جراح الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، في بيان بثه تلفزيون الكويت: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وقطع التلفزيون الكويتي الحكومي بثه المعتاد في وقت سابق، اليوم، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن الكريم.

وجاء نص بيان الديوان الأميري في الكويت: "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ببالغ الحزن والاسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية خضع لها. وكانت الكويت قد أعلنت في 18 يوليو الماضي عن نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) إثر دخول الأمير المستشفى.

وكان أمير الكويت، قد غادر الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الـ23 من يوليو الماضي لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت، وفقًا للديوان الأميري الكويتي.