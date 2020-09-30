البابا يستقبل الأنبا مرقوريوس ويكرم الفائزين بمسابقة التربية المسيحية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة، الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّه جرى أثناء اللقاء بحث عددٍ من الأمور الرعوية.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا للخدمة بالكنائس والأديرة القبطية، في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.

من جهة أخرى، أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، بحضور البابا تواضروس الثاني وعدد من أساقفة الكنيسة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم.

والمسابقة البحثية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اشترك فيها ما يزيد عن 45 ألف طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاثة، إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم عدد من كلمات المسؤولين الحاضرين والبابا، وفيلمين تسجيليين عن الكنيسة والتعليم ومشروع تدريب 1000 معلم تربية دينية مسيحية، وفي الختام كان تكريم الفائزين بالمسابقة البحثية وتسليمهم الجوائز المقدمة من الكنيسة.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أعرب عن تقديره للدور الإيجابي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ونائبه الدكتور رضا حجازي، في دعم تنمية مادة التربية الدينية لتزويد الطلاب بقدرٍ وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة، والذي يترجمه بوضوح المسابقة البحثية وبنك المعرفة ومشروع تدريب 1000 معلم دين مسيحي.