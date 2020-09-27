البابا يستقبل رئيسي ديري "الأنبا بولا" بالبحر الأحمر و"عذراء" أخميم

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.

وتناول اللقاء الحديث عن أوضاع دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وأوضاع الأديرة القبطية بصفة عامة حيث يتولى الأنبا دانيال الأنبا بولا، مسئولية متابعة الأديرة والرهبنة.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، في ذات السياق، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، في المقر البابوي بالقاهرة.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا الخدمة بالكنائس والأديرة القبطية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني خلال الفترة الماضية، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.

كما شهدت الفترة الماضية العديد من اللقاءات للبابا تواضروس بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، منها لقائه مع عددًا من أعضاء مجلس كنيسة العذراء بالزيتون بهدف بحث أمور الخدمة بالكنيسة.

كذلك التقى مع القمص أرسانيوس فهمي كاهن كنيسة العذراء والأنبا شنودة والأنبا توماس بهاملتون نيوجيرسي، وعددًا من السفراء الأجانب بالكاتدرائية، منهم چوناثان ر. كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وبرفقته نيكول شامبيان، نائب السفير بهدف تقديم السفير نائبته للبابا بمناسبة بدء عملها بمصر.

كما استقبل البابا تواضروس، سفير البرازيل بمصر أنطونيو باتريوتا وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها البابا السفير البرازيلي، منذ تعيينه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، في أكتوبر من العام الماضي.

كذلك استقبل البابا بالمقر البابوي بالقاهرة، هون جون ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك للتعارف عقب توليه منصبه، سفيرًا لبلاده بمصر.

واستقبل البابا تواضروس أيضًا السفير الإثيوبي الجديد بالقاهرة ماركوس تيكلي، الذي زار الكاتدارئية المرقسية بالعباسية.