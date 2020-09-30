مصدر: الأمن حدد مكان واقعة "تحرش مدينة نصر" ويفحص الكاميرات

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بدأت تنفيذ خطة بحث أعدتها لكشف غموض واقعة التحرش الجماعي بفتاة في منطقة زهراء مدينة نصر، وهي الواقعة التي جرى تداول مقطع فيديو بشأنها.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية بدأت سماع شهود العيان وعدد من سكان المنطقة، بعد تحديد مكان تصوير الفيديو الذي صورته سيدة من شرفة منزلها، مشيرا إلى أن الأمن بدأ في تفريغ كاميرات المراقبة المُثبتة على العقارات القريبة والمحال التجارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ مقطع فيديو لفتاة تصرخ ويحيط بها عدد من الصبية، ويحاولون لمسها وهي تقف بجوار "توك توك"، وذلك بعد منتصف ليل أحد الأيام، حيث كان الهدوء يعم المكان، وخلى الشارع من المارة ماعدا أطراف الواقعة.

ويظهر بالفيديو أحداث الشباب وهو يصطحب الفتاة إلى مكان يبعد عن تجمع باقي الصبية الذين تجمعوا حولها.