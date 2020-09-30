وزراء التخطيط والإعلام والصحة والتضامن يناقشون ملف تنظيم الأسرة

تستقبل هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، كل من هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام؛ بمقر ديوان عام الوزراة وذلك لمناقشة موضوع تنظيم الأسرة والتأثيرات التنموية للزيادة السكانية.

وأكّدت السعيد، اهتمام الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كل مجالات التنمية إدراكًا لخطورة قضية النمو السكاني، مضيفة أنَّ الخطة تعني كذلك بتأكّيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج الـمعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.

وقالت وزيرة التخطيط إنَّ ارتفاع معدل النمو السكاني في الآونة الأخيرة يدعو إلى تأكّيد الاهتمام بضبط هذا النمو ليتوافق مع حجم الموارد المتاحة، كي لا يمثل ضغطًا على الدولة.

يُشار إلى أنَّ عدد سكان مصر قد تخطى 100 مليون نسمة، وأن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، بما يعادل 10 أفراد كل 3 دقائق، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.