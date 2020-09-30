شهود عيان: تعطل مزلقان أبو تمادة في كفر الشيخ

تعطل مزلقان قرية أبو تمادة بمدخل مدينة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية، بالمزلقان في اتجاهي مرور السيارات، وفقاً لشهود عيان.

وأكد مواطنون على أنه بمرور القطار القادم من محطة شربين بمحافظة الدقهلية، وأثناء دخوله محطة قطار كفر الشيخ، توقف عن الحركة بمزلقان أبوتمادة، نتيجة عطل فني في الجرار.

أوضح احد شهود العيان، أن عدداً من ركاب القطار اضطروا للقفز من الأبواب خوفاً من تأخرهم عن أعمالهم، فيما وصلت شرطة المرور لترقب حالة عطل القطار، وجرى إنهاء مشكلة العطل، واستئناف الحركة المرورية بعد فتح المزلقان.

ولم تعلق شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ، على اغلواقعة ، حيث لم يتسن لـ" الوطن"، الوصول إلى إجابة بسبب قيام مأمور السكة الحديد بغلق هاتفه، فيما لم تعلن الهيئة القومية للسكك الحديدية ، أي تفاصيل حتى الآن.