صور.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان أعمال تطوير مزلقان السلخانة

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يرافقه نائبه عمرو البشبيشي اليوم الاثنين، أعمال تطوير مزلقان السلخانة بغرب المدينة، والتي تهدف لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، حيث تم متابعة أعمال الحفر وصيانة الإشارات، وفتح الطرق والتقاطعات للمزلقان "دخول وخروج "، وتركيب البردورات الخرسانية، بالإضافة إلى التكسية على جانبي الطريق، فضلاً عن طلاء بلاطات الأرصفة.

وكلف المحافظ، رئيس المركز والمدينة، بضرورة بذل أقصى الجهود لإزالة أي معوقات تعوق عملية تطوير المزلقان على الفور، واستكمال أعمال الطلاء والتطوير وزراعة الأشجار والنباتات بالميدان، ووضع لمسة جمالية تليق بالمدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وعددا من نوابه والقيادات التنفيذية.