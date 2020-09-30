شؤون الحرمين: تخصيص صحن المطاف لأداء العمرة فقط

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط ابتداءً من الأحد المقبل، بهدف التسهيل على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة وللحفاظ على سلامتهم ليؤدوا نسكهم على أكمل وجه، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً.

وأكد أن الرئاسة اتخذت جميع الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الإجراءات الاحترازية، بعد قرار عودة العمرة تدريجياً، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل، من أجل موسم عمرة آمن في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أمس أنه سيجري تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام، بالإضافة إلى توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى أنه من ضمن الإجراءات منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وسيكون الطواف من خارج الحاجز الموجود حالياً، لافتة إلى تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.