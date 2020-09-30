مرصد الأزهر: الشيخ صباح الأحمد استحق عن جدارة لقب "أمير الإنسانية"

قالت الدكتورة ريهام سلامة، المشرف على وحدة الرصد باللغة الأردية في مرصد الأزهر، إن الأمير الكويتي الراحل الشيخ صباح الأحمد، استحق بجدارة أن يطلق عليه "أمير الإنسانية"، مشددة على أن الأزهر يحمل نفس الرسالة، كما يؤكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على رسالة الأخوة الإنسانية وضرورة نشرها في مختلف البقاع.

وأضافت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن اللغة الأردية هي لغة أهل الهند وباكستان، وهي ثالث أكبر لغة في العالم من حيث عدد المتحدثين بها، وثاني أكبر لغة إسلامية في إطار العالم الإسلامي، وبالتالي كان من الأهمية بمكان رصد أحوال المسلمين ومتابعة قضاياهم سواء أكانت اجتماعية أو دينية وتحليلها.

وتابعت، أن المرصد يعمل على دراسة وتحليل ومتابعة الظواهر كافة، "قضايا التطرف من أهم القضايا التي نرصدها الذي يصل إلي مرحلة القتل باسم الدين، ورصدنا جماعات القتل باسم الدين وكان على رأسها طالبان، إذ جرى إنشاؤها في عام 2004 وانتشرت على نطاق واسع في عام 2007، ولم ينادوا إلا إلى كل ما يحطم معاني الإنسانية".

وحول سبل التعامل مع المجتمعات التي تتحدث باللغة الأردية، قالت إن الحديث بلغتهم البسيطة هو أول سبل التواصل معهم، ثم الذهاب إليهم، "ذهبنا إلى باكستان وتحدثنا مع طلاب المدارس والجامعات، وزرنا الهند وزرنا 20 دولة أخرى خلال 5 سنوات".