4 توجيهات من مدبولي للحكومة باجتماعها الأسبوعي:أبرزها الاستعداد للسيول

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وقبل بدء الاجتماع، وقف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة دقيقة؛ حداداً على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، وإلى الشعب الكويتي الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بتوجيه الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على إنجاز مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي شرفه بالافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّداً أنَّ هذا المشروع يعد واحداً من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجي في مصر والقارة الإفريقية، ويأتي في إطار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.

وفي الوقت نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لمسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة في تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة، وكذا أعمال التطوير التي تتمّ في أنحاء المحافظة.

في سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الملموسة لتطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعدادات الحالية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، مشيدًا بمستوى الأداء الذي ظهر عند تفقده لمجمع الصالات، وهو ما يؤكّد قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الرياضي على مستوى عال من الإبهار والكفاءة، وكذلك قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سريان إجراءات التصالح في مخالفات البناء بصورة جيدة، مشيرًا إلى قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر، وكذا قرار السماح باستئناف أعمال البناء حتى الطابق الرابع، لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء.

وشدد رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، على متابعة ملف التصالح أولًا بأول، بما يسهم في التيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخدمية والتنموية، التي تفقدها أمس الثلاثاء، بمحافظة كفر الشيخ برفقة عدد من الوزراء، مؤكّدًا ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل من مشروعي مستشفى الطوارئ ومركز علاج الأورام، وتوفير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من تنفيذهما في أقرب وقت ممكن؛ وذلك من أجل تقديم خدمة متميزة لأهالينا بالمحافظة، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة البدء في رفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي؛ نظراً لسوء حالته.

في سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المعنية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي يُمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيوية والخدمية، وكذلك تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار، على أن يتمّ تجهيز فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الظروف الطارئة المحتملة.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إلى أنَّ الحكومة بدأت إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنَّ هناك أكثر من وزارة بدأت العمل على هذا الملف، بما يخدم تلك العمالة.