الغرف التجارية: فاصل العروات يرفع سعر الطماطم 10 قروش للكيلو

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعات طفيفة بقيمة 10 قروش في الكيلو مقابل استقرار دام أكثر من 4 أشهر دون زيادة.

ووصف تجار بالغرف التجارية الارتفاع بالطفيف، مؤكدين على توافر المعروض بالأسواق وأرجعوا الارتفاع إلى فاصل العروات والتى عادة تحدث كل عام للطماطم بداية من منتصف شهر سبتمبر الجارى بحسب حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة لـ" الوطن"، وقال إن الأسواق والشركات المنتجة للصلصة استعدت لفاصل العروات بزيادة الإنتاج وتوافر المعروض وذلك لعدم حدوث ارتفاع في الأسعار وحدوث قفزات سعرية خلال فترات نقص المعروض "وهى فترة فاصل العروات".

وكشف "حاتم" عن أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل فى هذه الفترة من كل عام منها انخفاض المعروض عن الطلب على هذه المنتجات لأنها في فترة فاصل العروات الزراعية وخاصة الطماطم ، مشيرًا إلى أن هذا الفاصل يكون خلال الفترة من منتصف سبتمبر وحتى ومنتصف نوفمبر بالنسبة لإنتاج الطماطم، خلال فترة العروة النيلي.

كما ترتفع البطاطس خلال تلك الفترة أيضا لقيام التجار بتخزينها في ثلاجات الحفظ حتى بدء طرح موسم الإنتاج الجديد مع أوائل يناير المقبل، وهناك الفاصوليا والكوسة والقريعات والفلفل والباذنجان.

وأضاف أنه من المتوقع عودة الاستقرار لأسواق بيع الطماطم سريعا مع بدء الإنتاج الجديد من الطماطم لمحافظات الصعيد على أن يعقبه الاستقرار في أسعار الطماطم استقرارا في أسعار البطاطس مع بدء العام الجديد.

وفى السياق ذاته، قال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق التجزئة فقط بينما أسعار الجملة متدنية ولا تتساوى مع التكلفة طيلة الـ4 أشهر الماضية وهو ما أدى إلى قيام الشركات المنتجة للصلصة فى زيادة إنتاجها للضعف نتيجة تدنى الأسعار.

وأشار إلى أن استغلال الحلقات الوسيطة لفاصل العروات وانخفاض المعروض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة .

وتباع الطماطم تجزئة باسعار تتراوح ما بين 6 جنيهات للكيلو وكيلو ونصف بـ10جنيهات و3 كيلو بـ10جنيهات فى بعض المناطق .