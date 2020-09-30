"الصحة العالمية": ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.. وتوقعات بموجة ثانية

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن المنظمة تهدف للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا المستجد وتوصيل اللقاحات بطريقة عادلة ومنصفة.

وأشار إلى أن هناك 165 بلداً تم انضمامها لمبادرة كوفاكس حتى الأن وهناك 83 بلداً تجرى مفاوضات للانضمام للمبادرة، لافتاً إلى أن المنظمة ستقدم الدعم للبلاد.

وأكد على ضرورة أن يتم توزيع الجرعات في البلاد لتغطى 20% من فئاتها ويكون الأولوية للفئات كبار السن والأكثر خطورة للإصابة والفرق الطبية، لافتاً إلى أن التصدى للجائحة لابد أن يكون جماعياً إذا أردنا السيطرة على فيروس كورونا.

وتابع: هناك ارتفاع في الإصابات والوفيات وتوقعات بموجات تانية يرتبط بالاستعدادات الوقائية، الالتزام سيؤدى لانحسار الجائحة، بروتوكولات العلاج واحدة ولكن تتغير بشكل طفيف وفقا لحالة المريض أو الدولة نفسها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، ومستجدات تطوير لقاح الفيروس عالميًا، وتجارب اللقاح إقليميًا والتوزيع المنصف في إطار آلية "كوفاكس". يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية، والدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.