العناني: المحافظات السياحية في مصر وصلت لصفر كورونا منذ فترة طويلة

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم تعليق الطيران من 19 مارس نتيجة أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم كله، وتم البدء في عودة السياحة الداخلية مرة أخرى في 15 مايو بنسبة إشغال 25%، وفي 1 يونيو تم رفعها إلى 50%، وفي 1 يوليو تم فتحها مرة أخرى للعالم كله في جنوب سيناء، البحر الأحمر، ومطروح.

وأضاف العناني، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه لم يكن يتوقع قدوم أحد من السائحين في 1 يوليو، وكانت هذه نظرة واقعية في ظل ظروف العالم كله، وكانت المفاجأة أن فجر يوم 1 وصلت طائرات إلى شرم الشيخ، والغردقة وزيادة عدد الطارات حتى وصل إلى 25 طائرة في اليوم حتى نهاية شهر أغسطس.

وتابع، أنه منذ 1 سبتمبر نتيجة زيادة المرض خارج مصر قررنا عمل تحليل الـpcr للقادمين للحفاظ على الأرقام المنخفضة الموجودة في مصر والحفاظ على المحافظات السياحية المصرية.

وأكمل، أن المحافظات السياحية وصلت لصفر كورونا منذ فترة طويلة، "والدليل على ذلك عند زيارتي لألمانيا خلال الأسبوع الماضي ولما قالولي الأرقام عندكم في المحافظات السياحية لا تذكر وهل الأرقام دي أكيدة، وأكدت لهم أننا نعمل بمنتهي الشفافية ولكن عاوزين تطمنوا شوفوا الـ15 دولة اللي جم مصر منهم ربع مليون حتي الآن منذ 1 يوليو، عندما عادوا لبلدهم مرة أخري لم نجد أي خبر في أي جريدة في أي دولة في العالم بإشتباه في حالة إصابة من مصر، بالرغم من المؤامرات التي تحدث على مصر وإستهداف السياحة، ومع ذلك لا يوجد أي إصابات، وهذا يعني أننا صادقين".

وأوضح، أن الذي يؤكد صدقنا الإعلام والتقارير الدولية وكل الدول التي نزلت إلي مصر في جنوب سيناء، والبحر الأحمر أشادوا بالإجراءات الإحترازية التي تتبعها مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.