انهيار جزئي بجسر الرياح التوفيقي في طوخ

تعرض جسر "الرياح التوفيقي" في محافظة القليوبية، في المنطقة الواقعة قرب كوبري "العمار الكبرى"، بدائرة مركز طوخ، في اتجاه بنها، لحادث انهيار جزئي، دون حدوث أي إصابات.

وتلقى رئيس مركز ومدينة طوخ، محمد الوزيري، إخطاراً من رئيس الوحدة المحلية بقرية "العمار الكبرى"، بحدوث انهيار جزئي في جسر "الرياح التوفيقي"، وعلى الفور انتقل نائب رئيس المدينة، سمير عمر، إلى موقع البلاغ، ترافقه معدات الحملة الميكانيكية.

وتبين حدوث الانهيار في المنطقة قرب كوبري "العمار الكبرى"، باتجاه مدينة بنها، وتم ردم مكان الانهيار باستخدام المعدات والسيارات التابعة لمجلس مركز ومدينة طوخ.

جاء رصد الانهيار الجزئي في الرياح التوفيقي في إطار التوجيهات التي أصدرها محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، مؤخراً، بشأن ضرورة المتابعة المستمرة لجسور المجارى المائية، وسط تحذيرات بغرق بعض المناطق، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل.