عاجل.. نقل جثمان الشيخ صباح الأحمد إلى مقبرة الصليبيخات

جرى نقل جثمان الشيخ صباح الأحمد من مسجد بلال بن رباح والذي تمت فيه صلاة الجنازة على الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وتم أداء صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بجامع بلال بن رباح، وتقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، المصلين للصلاة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وألقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، النظرة الأخيرة على جثمان الشيخ صباح الأحمد، فيما وصلت شخصيات خليجية إلى الكويت للمشاركة في تشييع جثمان الشيخ صباح الأحمد.

وتقتصر مراسم دفن أمير الكويت الراحل، على الأقرباء بسبب قيود فيروس كورونا.

وقبل قليل وصلت الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الكويت.

وجرى أداء صلاة الجنازة ثم إتمام مراسم الدفن، والتي تقتصر فقط على أقرباء الأمير الراحل، وفقا لما أعلنه أمس الثلاثاء وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.

كما جرى الانتهاء من الاستعدادات داخل المطار الأميري، لاستقبال وفود المعزين من مختلف دول العالم، لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل.

فيما أنهت وزارة الداخلية هي الأخرى استعداداتها لتأمين مراسم جنازة الأمير الراحل، ومواكب الزعماء ورؤساء الدول المقرر وصولهم لتقديم واجب العزاء.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى (مايو كلينك)، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء أمس الثلاثاء وفاته.