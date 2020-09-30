حبس 11 متهماً بواقعة "العزبة المسحورة" في الدقهلية 15 يوماً

أمر قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر، في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس 11 شخصاً من عزبة "عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية"، بدائرة مركز ميت غمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد توجيه الاتهام لعدد 8 منهم بحرق سيارتين، واتهام 3 آخرين بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة في العزبة، التي أطلق عليها البعض اسم "العزبة المسحورة".

وأكد المتهمون الثمانية، في أقوالهم، أنهم تعرضوا للسحر والشعوذة خلال أحد الأفراح بالعزبة، مما تسبب في إفساد الفرح، ووصل الأمر إلى أن ضربوا بعضهم البعض، بدون أن يشعروا، كما اعتدى العريس على عروسته أيضاً بالضرب، إلي أن تم فض الفرح في ذلك اليوم.

وأوضح المتهمون أنهم ظلوا تحت تأثير السحر، والذي وضعته لهم المتهمة، وتُدعى "ظاظا"، في العصير، مشيرين إلى أن كل من شرب من ذلك العصير، لم يستطع السيطرة على تصرفاته، وقاموا بتصرفات غير مسئولة تصل إلى درجة الجنون، وأحضروا مشايخ لعلاجهم، إلا أنهم فشلوا في علاجهم، معتبرين أنهم أصيبوا بأضرار بالغة، نتيجة "السحر"، الذي فعله لهم المتهمون الثلاثة الآخرون، وأنهم توجهوا مع الشرطة لتحرير محاضر ضد السحرة، ولكنهم فوجئوا باتهامهم بحرق سيارتين.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتجمهر أهالي عزبة "عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية"، بدائرة المركز، وإشعال النيران في سيارتين، تابعتين لزوجين في العزبة، يعملان في أعمال الدجل والشعوذة .

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء السيارتين، فيما تولى ضباط المباحث تفريق المواطنين، وانتقل المقدم أحمد فريد، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق في سيارتين بعد تجمهر أهالي العزبة، لغضبهم من صاحب البيت وزوجته، واتهامهما بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة التي أمرت بحبس 11 متهماً 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم عرضهم على قاضي المعارضات اليوم، ليقرر حبسهم لمدة 15 يوماً.