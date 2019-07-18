أشادت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بقيام منطقة القناطر بحملة لتنظيف المقابر من السحر الأسود، موضحة أن السحر والشعوذة يمس صحيح الدين ويخرج من الملة، وقالت إنه يخرج الإنسان الذي يقوم به من دائرة الإيمان.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنها تندهش كثيرًا من المجتمع المصري، الذي يجيد التعامل مع الإلكترونيات ثم ينحدر لممارسة السحر والشعوذة الذي كان موجودًا في العصور الوسطى، وهو ما ترفضه العقيدة الصحيحة، موضحة أنه من يقوم بهذا النوع من الأعمال فقد يمس عقيدته، مشيرة إلى أن السحر يقدح في عقيدة المسلم.

وتابعت "نصير" :"مازلنا نترك الشياطين تلعب بعقول الناس، ولكن يجب مواجهتها لأنها لا تتفق مع صحيح الدين، ولا تتسق مع العقيدة السليمة دي أعمال شيطانية تفسد عقيدة الإنسان، ومن يعتقد بهذه الأشياء هو اعتقاد فاسد، وهذه من ألاعيب الشيطان الذي يقع فيها الجهلة".

واستشهدت عضو مجلس النواب، :"عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا غلام إني أعلمك كلمات (احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعَت الأقلام وجفّت الصحف) .