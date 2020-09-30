"المعلمين" تبدأ صرف معاشات الأعضاء غدا

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات أكتوبر المقررة للأعضاء، غداً الخميس على أن يتم الإعلان عن صرف المعاشات للورثة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت هيئة المكتب أنّها نسقت خلال الأيام الماضية مع البنك المختص، للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين.

ووجّه نقيب المعلمين، النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والعمل على إزالة أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف.

وكان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، طالب بضرورة إعادة هيكلة أجور المعلمين وإنهاء أزمة أساسي المرتب، وأن تكون مرتبات المعلمين على أساسي 2019/2020 بدلا من وقفها على أساسي 2014، لأنّه لا يمكن إحداث تغيير في أجور المعلمين وأساسي الراتب بهذا المستوى.

وأكد "الزناتي" في خطابات رسمية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية إعادة توزيع مكافأة الامتحانات بما يضمن العدالة بين المعلمين وموظفي ديوان عام الوزارة.

ولفت نقيب المعلمين في خطاباته، إلى ضرورة إنهاء أزمة الحساب الموحد في المدارس، والتي تجعل المعلمين ينفرون من المجموعات المدرسية، موضحا أهمية صرف مستحقات المعلم في المجموعات المدرسية بشكل شهري بدلا من إدخالها في الحساب الموحد ثم السير في دورة صرفها، بما يهدر الوقت ويسبب أعباء ضخمة للمعلمين وأسرهم.

وأشار "الزناتي" إلى أنّ المقترحات تأتي في إطار حرص النقابة على تحسين الأحوال المادية للمعلمين، وإدراكا لدورها المجتمعي بشأن قضايا أعضائها، وذلك في ضوء التكليفات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد خطة عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين والعمل على رعايتهم.