خلف الزناتي: دور المعلمين لا يقل أهمية عن أبطال الجيش الأبيض

قررت النقابة العامة للمهن التعليمية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويترأس غرفة العمليات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وتتولى غرفة عمليات النقابة، متابعة أحوال المعلمين داخل اللجان وفي الاستراحات والوقوف على توافر اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات، وذلك عن طريق التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف المحافظات.

وشدد نقيب المعلمين على توفير كل السبل الممكنة لمساعدة المعلمين على أداء مهمتهم بالشكل المطلوب، والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات.

وطالب "الزناتي" رؤساء النقابات الفرعية بالتواصل مع مديريات الصحة والتعليم في المحافظات المختلفة بشكل مستمر من أجل متابعة أحوال المعلمين، وتوفير وسائل الراحة والأمان للمعلمين خلال فترة الامتحانات.

وأكد أن المعلمين هم العمود الفقري للعملية التعليمية، وأنهم على قدر المسئولية ويؤدون عملهم بجد وإخلاص ويستحقون الإشادة من الجميع، وأن مهام عملهم لا تقل أهمية عن عمل الجيش الأبيض من الأطباء في ظل جائحة كورونا، معبرا عن تمنياته بالسلامة للجميع.