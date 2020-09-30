الشرط الجزائي يحسم انتقال "سيرينو" للأهلي

كشف اديسون جواو وكيل أعمال الجناح الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي، تفاصيل اقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اقتراب بيتسو موسيماني من القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

وقال جواز في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "جاستون سيرينو يبذل قصاري جهده مع إدارة نادي صن داونز من أجل التواجد مع بيتسو موسيماني، اللاعب لديه الرغبة بكل تأكيد في التواجد في الأهلي، لكن بشرط إنهاء مسؤولي النادي الصفقة بشكل رسمي".

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