رفض طعون مرشحين في قنا

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا، اليوم الأربعاء، الطعون المقدمة من مرشحين على نتائج لجنة الفحص القضائية لمحكمة قنا الابتدائية لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

كان المرشحين محمد سعد عسران وياسر حامد موسى رضوان، بالطعن على نتائج لجنة الفحص القضائية بمحكمة قنا الابتدائية، الإثنين الماضي، بسبب استبعاد الصفة الحزبية للأول واستبعاد ترشح الثاني لعدم الإفادة بتأدية الخدمة العسكرية.

يذكر أن محكمة قنا الابتدائية أعلنت الأحد الماضي، الكشوف شبه نهائية عن قبول أوراق ١٣٨ مرشحا بعد استبعاد اثنين، لخوض انتخابات مجلس النواب المصري على 4 دوائر محافظة قنا .

يذكر أنّ عملية الانتخابات تجرى في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفيحالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.