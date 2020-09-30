"التنمية المستدامة" يكرم المشاركين بدورة إنتاج 40 ألف شتلة مراعي

كرم المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم، بمقر مركز التدريب بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، والمهندس عبدالحميد إسرافيل مدير وحدة بحوث المراعي، وعلي عبدالحاكم مدير مركز التدريب الطلبة والخريجين المشاركين بدورة إنتاج شتلات المراعي.

وقال الأمير إن المركز يعقد التدريبات المستمرة والتأهيل لشباب والخريجين من كليات الزراعة بمحافظة مطروح، وحيث ينظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في الفترة من 13 حتى 17 سبتمبر الجاري بمقر صوب إنتاج الشتلات بوحدة المراعي دورة لإنتاج ما يقرب من 40 ألف شتلة لنباتات المراعي لزراعتها بالمناطق المختلفة لتحملها فترات الجفاف بصحراء مطروح من الضبعة شرقا وحتى السلوم غربا.

وأضاف الأمير أن المركز نظم خلال الفترة الحالية دورة لإنتاج عدد يصل إلى 40 ألف شتلة من شتلات المراعي الطبيعية مثل الحلاب والأكسيا والبرسيم الشجيري بمشاركة 24 متدربا ومتدربه من كلية الزراعة الصحراوية وشباب الخريجين لمعرفة كيفية إنتاج الشتلات وطرق المعاملات التي تتم خلال زراعة البذور.

ومن ناخية أخرى قال المهندس عبدالحميد إسرافيل مدير وحدة المراعي إن هذه الدورات لدعم الشباب سواء من الجامعات أو الشباب الخريجين بمحافظة مطروح لمعرفة كيفية إنتاج مثل هذه الشتلات الطبيعية تحت نظام البيوت المحمية، وذلك بمزرعة مركز البحوث التطبيقية بطريق القصر بمشاركة مسؤولى وأخصائي وحدة المراعي بمركز البحوث التطبيقية.

وأوضح إسرافيل أن الدورة تعرف الطلبة من خلالها على كيفية عمل خلطة تربة الشتلات داخل الصواني الفوم، بالإضافة إلى معاملة البذور للحصول على أكبر ناتج من الإنبات من خلال المعاملة بالأحماض والماء المغلي مع الماء البارد.

وأشار إلى أن الدورة تضمنت كيفية التعامل مع الشتلات من بداية الإنبات حتى مرحلة الزراعة في الأرض المستديمة مع معرفة طرق التغذية على الشجيرات سوء رعي مباشر أو حش الإنتاج من الشتلات وتقديمها كعلف للمواشي، وفي نهاية التكريم أعرب المشاركين عن بالغ سعادتهم في تلقي المعلومات والزيارة الميدانية داخل الوديان للتعرف على النباتات الرعوية.