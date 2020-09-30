الأردن يسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا

أعلن سعد جابر وزير الصحة الأردني، اليوم، تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1765 إصابة محلية، في أعلى نسبة إصابات يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

وقال "جابر"، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، إن "الحالات المحلية توزعت ما بين 745 في العاصمة عمان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، وحالة واحدة في كل من المفرق والطفيلة"، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "سُجل اليوم أيضًا 4 حالات وفاة بالفيروس لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 61 حالة".

وأشار جابر إلى تسجيل 130 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

وأكد إجراء 16621 فحصًا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصًا.

وارتفعت الإصابات 4 أمثال الشهر الماضي مع ظهور فيروس كورونا مرة أخرى، في موجة ثانية دفعت السلطات إلى معاودة فرض قيود جديدة على سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

وأغلقت الحكومة المدارس لمدة أسبوعين، بعد وقت قصير من عودة مليوني طالب عقب توقف دام 5 أشهر، إثر ظهور عشرات الحالات بين الطلاب والمعلمين.

كما أغلقت المطاعم والمقاهي والحانات لمدة أسبوعين. وفرضت عقوبة بالسجن تصل إلى عام على أي فرد يستضيف حفل زفاف أو تجمعات اجتماعية أو عامة يحضرها أكثر من 20 شخصا.

وشمل القرار، أيضا "إلزام المنشآت بعدم السماح بأي تجمع داخلها لعدد من الأشخاص يزيد على العدد المسموح به".

وتوعد القرار بمعاقبة المخالفين بـ"الحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معا".

لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز قال إن حكومته لن تفرض إغلاقًا كاملًا، وقال مسؤولون إن الإغلاق سيكون له تأثير على الاقتصاد المعتمد على المساعدات، والذي تضرر بالفعل بشدة من الفيروس.