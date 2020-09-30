مقتل 200 مختطف وأسير في سجون الحوثي باليمن

كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة اليمنية الشرعية في المشاورات الخاصة بالأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، أن ميليشيا الحوثي قامت بقتل 200 مختطف وأسير.

وأوضح "فضائل"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية، أنهم قدموا لمكتب المبعوث في جولة مشاورات منترو بسويسرا كشفًا تفصيليًا لـ158 ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب حتى نهاية 2019، مشددًا على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بواجبهم في الضغط على ميليشيا الحوثي، لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين.

وكانت ميليشيا الحوثي قد سلمت، قبل يومين، الأسير محمد أحمد الصباري جثة هامدة، وعليها آثار تعذيب وحشي، وجسد ممزق ومحترق عليه آثار ثقوب وصعق كهربائي في أحدث وأبشع جريمة وحشية من هذا النوع.

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، كان قد أعلن، الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيرًا من الطرفين، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري.