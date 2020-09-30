مصطفى حجاج يحتفل بتحقيق "أبويا قالي زمان" 3 ملايين مشاهدة

احتفل المطرب مصطفى حجاج مع جمهوره عبر موقع "فيس بوك"، بتحقيق كليبه الجديد "أبويا قالي زمان" 3 ملايين مشاهده على موقع "يوتيوب".

وكتب "حجاج"، قائلًا: "الحمد لله فيديو كليب (أبويا قالي زمان) يتخطى حاجز الـ3 ملايين مشاهدة على يوتيوب".

وتصدر الكليب في أولى أيام طرحة التريند، وعلق "حجاج"، قائلًا "الحمد لله فيديو كليب ⁧‫أبويا قالي زمان يتصدر في قائمة التريند للأغاني الأكثر شيوعاً على يوتيوب مصر لليوم التاني على التوالي".

"أبويا قال لي زمان" غناء مصطفى حجاج ورضا البحراوي، وفكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس، واستعان فيه بالمخرج محمد عبدالجواد ومخرج منفذ فتحي السيد ومدير تصوير سامح فوزي.

والأغنية من كلمات أحمد سامي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام شيبسي، والفيديو كليب تم تصويره بمنطقة روض الفرج.

وجاءت فكرة الأغنية برغبة من المنتج هاني محروس لدعم فكرة ترسيخ الأصول والمبادىء التي نشأ عليها هو وجيله على احترام الآباء والكبار.