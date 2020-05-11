حلمي بكر عن رضا البحراوي: صوته لفت نظري

قال الموسيقار حلمي بكر، إن جمهور حمو بيكا الضخم لا يعطيه الحق في الحصول على عضوية نقابة الموسيقيين.

وأوضح بكر خلال لقائه مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "خلاص يتعمل من الجمهور نقابة أخرى موازية حرة زي ما كان فيه نقابة حرة جنب النقابة الأصلية".

وعن إمكانية التحاق حمو بيكا بنقابة الموسيقيين، قال: "مش مستحيل ده هو بيغني دلوقتي ولقي نفسه والجمهور وسع له وعمل له مكان، وكل يوم فيه 3500 تجربة غنائية في أمريكا".

وقالت الدغيدي لحلمي بكر: "أنت كراجل ملحن قديم وشفت العصر القديم لازم تدرس الظاهرة مش تعارضها ومسئول عن إنك تشارك في حلها". فرد عليها معتبرا مطربي المهرجانات: "يوم العيد بيتلموا على عربية الرش ويرفعوا هدومهم وبيجروا وراها وبيرشوا عليهم مية".

وأثنى بكر على صوت المطرب الشعبي رضا البحراوي، وقال إنه لم يقابله ولكن صوته لفت نظره.