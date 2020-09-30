خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 فور إعلانها

يترقب طلاب الشهادات الفنية نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 لجميع الشهادات الفنية الدور الأول، ماعدا المعاهد الفنية الصحية ومعاهد الإدارة والسكرتارية والمعاهد الصحية، حيث بدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم بداية من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020، وتأتي تلك الخطوة بعد تسجيل الطلاب للرغباتهم وإعلان النتائج، كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020

- يقوم الطالب بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية من هنـــــــــا.

- ثم يقوم بالضغط على خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- الضغط على نتائج الحاصلين على الشهادات الفنية.

- وبمجرد الدخول لصفحة نتيجة التنسيق، تظهر أيقونة "اختر مصدر الشهادة" لاختيار شهادة الدبلوم الفني التي حصل عليها الطالب، سواء كانت الشهادة الفنية الصناعية، أو الفنية التجارية، أو الفندقية، أو الفنية الزراعية، أو المعاهد الفنية.

- ثم تظهر الصفحة الخاصة بإدخال بيانات الطالب والتي يتم إدخالها.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الدخول الذي تسلمه من المدرسة أو المعهد.

- يتم إدخال الرقم السري الخاص به، من خلال لوحة المفاتيح الموضحة على الشاشة وليس من لوحة مفاتيح الموبايل.

- يدخل الطالب الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه.

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020

- المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقًا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

- وبالنسبة للطلاب الحائزين على حوافز رياضية، يضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقا لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات المدرسية ومن المجلس القومي للرياضة وقطاع الرياضة بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضي مضافًا للمجموع الكلى للطالب.

- الاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي وفقًا للمعمول به في الأعوام السابقة، مع مراعاة التنبيه على أن ترسل الوزارات المختصة كشوفًا بأسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية الفنية، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد المواعيد المحددة سالف الذكر إلا بموجب خطاب من الوزير المختص.

- سيكون متاحًا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- يتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات (التجارة - الحقوق - الخدمة الاجتماعية) بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

- ادرس مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها، مع الالتزام بالكليات والمعاهد التي تقبل هذه المواد كما هو وارد بهذا الدليل.

- يُراعى عند تسجيل الرغبات أنّ الدراسة بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي، وهي المعاهد الفنية (التجارية والصناعية والسياحة والفنادق)، وأيضًا بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات تكون بنظام الانتظام وليس نظام الانتساب الموجه، ويشترط على أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل علي التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة علي الدراسة.

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأنّ الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، ولن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها 75 رغبة، ودون وجود أي أخطاء.