تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. تعرف على طرق وأماكن تسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع الـتنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية ٢٠٢٠، لتسجيل رغباتهم، وذلك لطلاب دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية الدور الأول عام 2020، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستعرض "الوطن"، مواعيد وأماكن وطرق تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية:

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت: WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG.

خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/10/2020.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الإنترنت:

موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg.

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان، مع التأكيد علي تطبيق كل الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

- ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

ملحوظة: ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً آخر يوم في المرحلة