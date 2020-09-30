إطلاق اسم الزعيم سعد زغلول على المحور الغربي بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحوار المجتمعي الذي أُعلن عنه على الصفحة الرسمية للمحافظة، لاختيار اسم يطلق على مزلقان السلخانة والمحور الغربي لمدينة كفر الشيخ، والذي يربط بين غرب العاصمة بشرقها، أسفر عن اختيار اسم الزعيم الراحل "سعد زغلول" ابن محافظة كفر الشيخ، لما له من تاريخ مشرف لمصر كلها وليس لمحافظة كفر الشيخ فقط، إضافة لعدم إطلاق اسم الزعيم الراحل على شارع بالمحافظة.

كما أوضح محافظ كفر الشيخ أن المجلس التنفيذي وافق على إطلاق اسم الراحل "سامي إبراهيم خليفة"، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ للنظافة والتجميل، الذي توفى الشهر الماضي، على شارع عمارات الاسكان الاجتماعي، تقديرا له لما بذله من جهد حيال رفع تراكمات مخلفات القمامة، لإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي "تحيا مصر".

وكان المحافظ قد أدى واجب واجب العزاء لأسرة المهندس سامي خليفة، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، بمسقط رأسه بقرية الزهراء التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال بمركز ومدينة مطوبس، معربا عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكداًَ أن الراحل من المسؤولين المتميزين في عملهم.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ جلسة المجلس التنفيذي الشهرية، التي عقدت اليوم الأربعاء بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير المساعد، وهيام الطباخ، معاون محافظ الإقليم، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.