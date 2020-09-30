عاجل.. السيطرة على حريق عقار جسر السويس.. ومصدر: لا وفيات أو مصابين

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب داخل شقة في عقار بميدان ابن الحكم بشارع جسر السويس، ولم تسفر النيران عن حدوث أي ضحايا أو مصابين.

وقال مصدر أمني، إن النيران أتت على محتويات غرفة واحدة من الشقة، وهى الغرفة القريبة من شرفة العقار، وأن النيران سببها ماس كهربائي.

وأضاف المصدر، أن سرعة انتقال قوات الدفاع المدني في القاهرة بإشراف اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية في القاهرة، ساهم في الحد من الخسائر.

كانت قوات الدفاع المدني دفعت بـ7 سيارات، وتم السيطرة على النيران في دقائق معدودة، قبل امتداده إلى الشقق العليا في العقار.