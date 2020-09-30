استخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ العالقين في حريق جسر السويس

قالت مصادر أمنية إن أعمال السيطرة على حريق شب في عقار سكني في ميدان ابن الحكم بشارع جسر السويس لا تزال جارية، وإن قوات الدفاع المدني، تستخدم السلالم الهيدروليكية، من إنقاذ بعض السكان في الشقق، بسبب أعمدة الدخان.

وأضافت المصادر أن الوضع آمن وتحت سيطرة رجال الأطفاء، وأن النيران شبت في شقة سكنية، ولم يعرف سبب الحريق، وأن سببه متروك لخبراء المعمل الجنائي.

كانت قوات الدفاع المدني، دفعت بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، بعد تلقيها بلاغات من السكان بنشوب حريق في شقة بالطابق الخامس من عقار بجسر السويس.