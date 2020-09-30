الحكومة: نجهز 302 مستشفى ووحدة لإطلاق "التأمين الشامل" بـ5 محافظات

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تجهيز قرابة 302 مستشفى ووحدة صحية في محافظات المرحلة الأولى، لتطبيق التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة في محافظاتها، بإجمالي 5 محافظات.

وقال "السبكي"، في تصريحات صحفية له اليوم، عقب لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بحضور عدد من المسؤولين، إن البداية ستكون بالإطلاق التجريبي للمنظومة في محافظة الأقصر قريبًا، لتكون ثاني محافظة على مستوى الجمهورية، تنطلق بها المنظومة بعد "بورسعيد"، وذلك من خلال 59 وحدة ومركزًا و7 مستشفيات، على أن تطلق رسميًا في وقت لاحق.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه سيعقب "الأقصر"، الإطلاق التجريبي للمنظومة في الإسماعيلية، من خلال 39 وحدة ومركزًا و12 مستشفى، على أن يتم إطلاقها تجريبيًا تباعًا في أسوان من خلال 112 وحدة ومركزًا و11 مستشفى، ثم عقب ذلك، يتم إطلاقها تجريبيًا في السويس من خلال 27 وحدة ومركزًا و5 مستشفيات، انتهاءً بمحافظة جنوب سيناء، التي من المخطط إطلاق المنظومة بها تجريبيًا، من خلال 22 وحدة ومركزًا و8 مستشفيات.

كان رئيس مجلس الوزراء، أعلن منذ قليل، عزم الحكومة، بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، تجريبيًا قريبًا.

وعقد "مدبولي"، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، ونستعد لبدء التشغيل التجريبي قريبًا في محافظة الأقصر، بعد التأكد من كفاءة وفاعلية تطبيق المنظومة قبل إطلاقه، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في بورسعيد.

يذكر أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي أطلق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين، وهو المشروع الذي أشادت منظمة الصحة العالمية به.