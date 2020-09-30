الصحة: سنطبق "التأمين الشامل" بالأقصر أفضل من مراحله الأولى ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، الذي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إنه سيتم قريبًا، سيكون أفضل من المرحلة التجريبية، التي تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، التي كانت أولى محافظات إطلاق منظومة "التأمين الشامل".

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات صحفية لها منذ قليل، عقب اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نضع نصب أعيننا، ضرورة الاستفادة من جميع الخطوات والإجراءات، التي تم اتخاذها خلال تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد.

وتابعت: "سنعمل على التغلب على أية تحديات قد تواجهنا في مراحل تنفيذ المشروع بوجه عام".

كان رئيس مجلس الوزراء، أعلن منذ قليل، عزم الحكومة، بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، تجريبيًا قريبًا.

وعقد "مدبولي"، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة بدأت تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، ونستعد لبدء التشغيل التجريبي قريبًا في محافظة الأقصر، بعد التأكد من كفاءة وفاعلية تطبيق المنظومة قبل إطلاقه، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في بورسعيد.

يذكر أن التأمين الصحي الشامل هو مشروع قومي أطلق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين، وهو المشروع الذي أشادت منظمة الصحة العالمية به.