القضاء الإداري يتلقى 28 دعوى جديدة تتعلق بانتخابات النواب 

تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، 28 دعوى قضائية جديدة، تم إيداعها اليوم منذ قليل، بالرغم من غلق باب قلم الكتاب أمس، ليصل بذلك عدد الدعاوى التى تنظرها المحكمة في جلسة عاجلة وخاصة 121 دعوى.

وتمت إحالة 28 دعوى إلى محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرها المحكمة، وتتصدى بالفصل في موضوعاتها.

ومن المتوقع أن تُرفض الدعاوى المقامة بعد غلق باب قلم الكتاب لإقامتها بعد الميعاد الرسمى المحدد لتلقي الطعون والدعاوى والذي كان محدد له أمس الثلاثاء.