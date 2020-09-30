حياة الدرديري تنفي محاولة انتحارها بصبغة شعر: أكلت وجبة سمك فاسدة

سخرت الإعلامية حياة الدرديري، من الأنباء التي ترددت على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن إقبالها على الانتحار، من خلال تناول صبغة الشعر، مازحة بقولها: "مقالوش لونها إيه؟".

وكشفت حياة الدرديري، لـ"الوطن"، كواليس الأزمة الصحية التي تعرضت لها، أمس الثلاثاء، موضحة أنها تناولت وجبة أسماك فاسدة، بعد رحلة صيد قامت بها برفقة زوجها توفيق عكاشة، حيث يقضيان إجازة الصيف في الساحل الشمالي: "أصبت بحالة إعياء شديدة فور تناول السمك وانتقلت إلى مركز السموم بالإسكندرية لعدم جاهزية المستشفى الموجودة بالساحل".

وتابعت أنها أجرت عملية غسيل معدة، على الفور حتى تماثلت للشفاء، مؤكدة أنها تتواجد في منزلها حاليًا وتمارس حياتها بشكل طبيعي.