توفيق عكاشة ينفي محاولة انتحار حياة الدرديري: أصيبت بهبوط حاد

نفى الإعلامي توفيق عكاشة، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن إقبال زوجته حياة الدرديري على الانتحار، عن طريق تناول صبغة الشعر، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال توفيق عكاشة في تصريح لـ"الوطن"، إن حياة الدرديري أصيبت بحالة هبوط حاد، أمس الثلاثاء، نتيجة الإكثار من تناول القهوة والتدخين، ما تسبب في إحداث مضاعفات وبشكلٍ مفاجئ، لافتًا إلى أنها نُقلت إلى أحد مستشفيات الإسكندرية على الفور للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأضاف أن الفريق الطبي أجرى الفحوصات اللازمة على زوجته، وأنها تماثلت للشفاء في ساعات معدودة، مؤكدًا أنها تتواجد في منزلها حاليًا وتمارس حياتها بشكل طبيعي.