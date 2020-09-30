السيسي يُحدد "غروب شمس غد" موعدا لانتهاء الحداد على أمير الكويت

حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فترة سريان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية على وفاة أمير الكويت حتى غروب شمس غدٍ الخميس.

كانت الجريدة الرسمية، في نشرت في عددها رقم 39 مكرر د، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد، والذي حمل رقم 574 لسنة 2020.

ونص القرار الجمهوري على: "تُعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير دولة الكويت، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020، وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد نعى أمير الكويت الراحل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجاء نصه كالآتي: "أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً.. أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

وعقب حلف أمير الكويت الجديد اليوم، قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب باسمه واسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، عن أطيب التمنيات بالتوفيق للأمير نواف الصباح، في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في برقية تهنئة بعثها إلى الأمير نواف، بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

وأكد الرئيس في برقيته، متانة أواصر العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون المثمر القائم بينهما لصالح الشعبين الشقيقين ولخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، متمنيا لدولة الكويت وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار.