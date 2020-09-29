كاتب عن إعلان الأردن الحداد 40 يوما على أمير الكويت: تقليد متبع

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، الحداد على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في البلاط الملكي لمدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ونعى الديوان الملكي الأردني أمير الكويت، معربا عن "تأثر وحزن جلالة الملك عبد الله الثاني، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، والوقوف إلى جانب دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بهذه الظروف الصعبة، ويضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه".

بدوره، نعى الملك عبد الله الثاني، أمير الكويت وقال في تغريدة عبر "تويتر": "فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما محبا للأردن، كان قائدا استثنائيا وأميرا للإنسانية والأخلاق، كرس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوان في مساعيه الخيرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف العربي".

وعن سبب مدة الأربعين يوما التي أعلنت حداد على أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد، قال الكاتب الأردني الدكتور صالح الطراونة، إن الديوان الملكي في الأردن يعلن عن مدة الحداد التي تصل إلى 40 يومًا حال ارتباط الحدث بدولة تربطها علاقات قوية مع المملكة وهذا ما ينطبق على الكويت.

وأضاف "الطراونة" في اتصال لـ"الوطن": "توجد علاقات راسخة وقوية بين المملكة والكويت، ونعى الملك عبدالله الثاني أمير الكويت ووصف إياه بالأخ الكبير، نظرًا لمواقفه تجاة القضايا المختلفة والتي تميز فيها بالحكمة"، مشيرًا إلى أن الديوان الملكي الأردني يتخذ صبغة الحداد طيلة الأربعين يومًا.

وفي عام 2004 أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد أربعين يوما فيما أعلنت رئاسة الوزراء الحداد العام في المملكة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة السابق.

وفي عام 2005 نعى الديوان الملكي الهاشمي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وأعلن الحداد لمدة 40 يوما، فيما أكد الملك عبدالله الثاني بن الحسين تضامن الأردن مع السعودية لتجاوز هذا المصاب الأليم.

أما في يناير 2015 أعلن الديوان الملكي في بيان الحداد 40 يوما على وفاة العاهل السعودي عبدالله، فيما قطع ملك الأردن زيارته لدافوس وتوجه للسعودية للمشاركة في مراسم دفنه.