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صورة.. منى زكي ملطخة بالدماء في الملصق الدعائي لـ"الصندوق الأسود"

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خالد فرج
08:04 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مني زكي

مني زكي

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل، وبطولة الفنانة منى زكي، الملصق الدعائي للفيلم، تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وبدت ملامح الذعر على ملامح منى زكي في الملصق، وظهر وجهها ملطخًا بالدماء في إشارة إلى تعرضها لاعتداء جسدي.

وتتعرض مني زكى لمحاولة سرقة منزلها في مطلع أحداث الفيلم، حيث تحاول إنقاذ نفسها والفرار منه، وتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق.

وتعود مني زكي للسينما بهذا الفيلم بعد غياب 4 أعوام، ويشاركها البطولة كل من محمد فراج، ومصطفي خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وسيناريو وحوار أحمد الدهان، وإنتاج شركتي "سينرجي" وأفلام مصر العالمية.

 

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