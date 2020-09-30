محلل سياسي: "بايدن" أعلى من نظيره "ترامب" في استطلاعات الرأي

قال محمد سطوحي، محلل سياسي من نيويورك، إن المناظرة التي أقيمت، اليوم، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسة على كرسي الرئاسة جون بايدن، كان متوقع لها بأن تكون ساخنة، ولكنها جاءت أكثر مما توقعها البعض.

وأضاف "سطوحي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المناظرة لم تصل إلى حد الهجوم، ولكنها أصبحت مناظرة كحرب عدوانية بين الطرفين، موضحا أن "بايدن"، بناء على استطلاعات الرأي الأمريكية ببعض الولايات، متقدم بنسب كبرى عن نظيره "ترامب"، وهو ما دفع الأخير للهجوم على غريمه بشدة، لإحراز أية أهداف تساعده سباق الانتخابات المقبلة.

وأكد أن الفارق بين المرشحين في المتوسط يصل نسبته لـ7%، بينما ودائما ما تفصل الولايات الانتخابات الأمريكية وليست ولاية بعينها، وهناك ولايات محسومة بالأساس لـ"بايدن"، وهناك 15 ولاية متأرجحين بين الطرفين، مشيرا إلى أن استطلاعات الرأي في الماضي كانت تميل للمرشحة الأمريكية بين هيلاري كلينتون، بهامش خطأ وصل لـ4%، بينما وفي نهاية المطاف فاز "ترامب" بالانتخابات الأمريكية: "استطلاعات الرأي تؤكد تقدم بايدن بنسبة كبيرة جدا عن ترامب في الكثير من الولايات".

وكان المرشح الرئاسي جو بايدن الرئيس الأمريكي هاجم المرشح لولاية جديدة دونالد ترامب بسبب إدارته لأزمة فيروس كورونا.

وقال بايدن، خلال المناظرة الأولى التي جمعته بترامب بولاية كليفلاند، إن الولايات المتحدة شهدت 100 ألف حالة وفاة و7 ملايين إصابة ما يمثل 400% من إصابات سكان العالم و40 ألف إصابة وألف وفاة يومية، متهمًا ترامب بالكذب وأنه ليس لديه خطة ولم يضع أي شيء لحل الازمة، لافتًا إلى أنه كان يعرف منذ فبراير الماضي أن الوباء سيكون فتاك ولم يحذر الشعب الأمريكي وتحجج بأنه "لم يحذرنا لأنه لم يكن يريد إخافتهم".

وسخر بايدن من ترامب، مؤكدًا أنه كان يعرف خطورة الوباء ويعرف ما يحدث في مدينة ووهان الصينية مضيفًا: "عليك أن تخرج من ملعبك ومن ملعب الجولف لإنقاذ حياة الناس".

بينما رد ترامب على بايدن مشيرًا إلى أنه لو كان استمع للديموقراطيين لمات الملايين من الناس مشيرًا إلى أن أزمة كورونا وقعت بسبب الصين وأن بايدن لا يعرف كم عدد موتى كورونا في الهند والصين.