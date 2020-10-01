صباح اليوم.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة أجل 182 و357 يومًا، بقيمة إجمالية21 مليار جنيه.

وأعلن البنك، عبر موقعه الإلكتروني أمس، أنه سيتم تنفيذ طرحين، الأول بقيمة 9 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوماً، والثانى بقيمة 12 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 357 يومًا.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس وهو ما يعادل 0.5% .

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

وتنوع الحكومة بين وسائل وموارد الاقتراض المتعددة لتدبير احتياجاتها المالية، لسد عجز الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي وشهري وأسبوعي.

ووكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية قد نجحت في الاقتراض محليًا بنحو70 مليار جنيه على مدار 6 أيام، بداية من الخميس الماضي وحتى أمس الأربعاء .

وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، جمعت وزارة المالية نحو 70 مليار جنيه، مقابل طرح أذون خزانة آجال 182 و91 و266 و357 يومًا، إلى جانب طرح سندات خزانة أجل سنتين و5 و10 سنوات.

الخميس الماضي اقترضت 18.1 مليار جنيه عندما طرحت أذون خزانة أجل 357 و182 يوما بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.57 و13.67%، بينما اقترضت أمس 21 .5 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 و266 يومًا بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.62 و13.45%.