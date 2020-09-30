رئيس أرمينيا: لن نسمح بحدوث مذبحة جماعية على يد تركيا مرة أخرى

قال الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، إن منطقة "ناجورنو - كاراباخ"، هي منطقة تاريخية للأرمن ويعيشون فيها منذ آلاف السنين، وبالتالي هذه ليست منطقة محتلة كما تقول تركيا، مشيرا إلى أهم يسعون للعيش بطريقة حرة وإنسانية، مشددا على أن بلاده لن تسمح بحدوث إبادة جماعية لهم مرة أخرى.

وأضاف "سركيسيان"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع قناة العربية، أن تركيا يمكنها أن تتحدث كما تشاء، لافتا إلى وجود قادة عسكريين أتراك في أذربيجان للقتال إلى جانبهم ويقدمون لهم أسلحة كبيرة، وهذا يعتبر لا مبرر له، والتورط في سفك الدماء، بدلا من تقديم النصح لأذربيجان، مشددا على أنه لا يوجد طريق لنزع فتيل الأزمة إلا بالتفاوض.

وكانت أرمينيا أعلنت أن تركيا أسقطت إحدى طائراتها العسكرية لتتورط في الحرب على الشعب الأرميني، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وتابع الرئيس الأرمني أن الجميع يتذكر المذبحة التي حدثت للشعب الأرمني، ولن نسمح بحدوث هذا مجددًا، موضحًا أن تركيا تدعي بوجود مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في أرمينيا، وهذا ليس صحيحًا، كما تزعم أيضًا أنه يتم استهداف خطوط البترول في أذربيجان، وهذا أيضا غير صحيح، ولو كانت لدى أرمينيا نية لذلك لماذا لم تفعل ذلك قبل عقدين من الزمن؟ موضحًا أنه لا يمكن لتركيا القول بأن أرمينيا تستهدف خطوط الأنابيب، وهذه كلها مجرد حيل.

ولفت، إلى أن الأنشطة العسكرية بدأت من أذربيجان، وليس أرمينيا، والأرمن في "ناجورنو - كاراباخ" ليس لهم مصلحة في ذلك، والعمليات الهجومية نظمتها أذربيجان لأنهم لديهم أوهاما بقدرتهم على حل المشكلة من خلال العسكرية، وهذا ضرب من الوهم، لأن الأرمن لن يسمحوا بحدوث مذبحة جماعية على أيدي الأتراك مرة أخرى، ولابد من الدفاع عن أراضيهم.

ووجه رسالة إلى الرئيس الأذري، مؤكدًا أن أرمينيا تحمي الذين يعيشون في هذه المنطقة، ولن تسمح بحدوث مذبحة جماعية، ولا حل عسكري للأزمة، ولا يوجد حل إلا المفاوضات، والطريق لتحقيق السلام يكمن في العودة للمفاوضات وليس تدمير حياة البشر، مشددًا على أن حجج تركيا لا تبرر الهجوم الذي وقع على "ناجورنو - كاراباخ".

وعن موقف حلف "الناتو" من الأزمة، خاصة وأن تركيا عضوا فيه، فقد ناشد الرئيس الأرمني جميع الأطراف الدولية بالعمل على احترام الخصوصية الخاصة بالطرفين، مناشدًا جميع أصدقاء أرمينيا في العالم الدولي، والعربي، والإسلامي، إلى تفهم أن أذربيجان هي من بدأت بسفك الدماء، ويجب الضغط عليها لوقف القتال.